Банки закрыли во втором квартале 46 отделений, а открыли — 14

Сеть банковских отделений в Украине во втором квартале этого года стала меньше на 32 точки и на начало июля насчитывала 4934 подразделения. Об этом говорится в данных НБУ , пишет «Интерфакс-Украина».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Закрытие отделений

Согласно его статистике, с начала года сокращение составило 48 отделений, за год — 113.

На пять отделений стало меньше у Кристаллбанка и Ощада, но если в результате сеть первого теперь насчитывает всего 35 точек, то Ощад с 1147 отделениями остается лидером в Украине.

По четыре отделения закрыли Укрэксимбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ, в сетях которых теперь соответственно 39, 321 и 219 отделений.

Приватбанк и Таскомбанк за апрель-июнь потеряли по три отделения, что уменьшило их сети в соответствии с 1102 и 91 точками.

Что касается банков, расширявших свое территориальное присутствие, то лидером вновь стал Аккордбанк: он с девятью новыми отделениями увеличил их сеть до 162 точек.

Асвио Банк открыл два отделения и теперь имеет 51 точку, в то время как банк «Грант», БИЗбанк и РВС Банк добавили по одному отделению.

Согласно данным Нацбанка, в начале июля этого года лидерами по количеству отделений на украинском рынке с большим отрывом были государственные Ощад (1147 отделений) и Приватбанк (1102), по которым следовали Райффайзен Банк (321), ПУМБ (219) и УкрСиббанк (218 отделений).

Вторую пятерку сформировали государственный Укргазбанк (211), А-Банк (198), Аккордбанк (162), государственный Сэнс Банк (137) и Креди Агриколь Банк (125), тогда как ТАСкомбанк (91) открывал вторую десятку.

Контролируемые государством восемь банков имели сеть из 2655 отделений, что составляет 53,8% от общей их стоимости на середину этого года.