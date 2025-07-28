Альтман предупредил, что переписка с ChatGPT может быть раскрыта судом

Переписка с ChatGPT может быть раскрыта властям по судебному запросу, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман в интервью подкастеру Тео Вону.

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Что известно

«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить, и я считаю, что это очень неправильно», — сказал Альтман.

Он напомнил, что закон охраняет тайну общения с врачом или юристом, «есть врачебная тайна, есть юридическая конфиденциальность», но пока нет ответа, «как это будет происходить, когда вы будете общаться с ChatGPT».

Альтман призвал охранять тайну переписки с чат-ботом тем же уровнем конфиденциальности, «что и разговоры с психотерапевтом», к этому «следует прийти как можно скорее».

Напомним

OpenAI хранит удаленные чаты в ChatGPT в течение 30 дней, а затем удаляет их, если нет обязательства хранить их по «юридическим соображениям или соображениям безопасности», сказано в политике хранения данных компании.

OpenAI оставляет за собой право читать переписку пользователей с ChatGPT, в том числе для настройки языковой модели и обнаружения злоупотреблений.