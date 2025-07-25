Starlink возобновил работу после масштабного сбоя

Сеть Starlink почти возобновила свою работу после сбоя, который длился около 2,5 часа, причина инцидента уже известна. Об этом сообщил вице-президент компании Майкл Николс.

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Что известно

«Starlink сейчас в большинстве своем восстановился после сбоя в сети, который длился примерно 2,5 часа», — написал он в соцсети Х.

По словам Николса, поломка произошла из-за сбоя ключевых внутренних программных служб, управляющих основной сетью.

«Извините за временный сбой в работе нашего сервиса; мы стремимся обеспечить высоконадежную сеть и полностью устраним эту проблему, чтобы она не повторилась», — отметил он.

Напомним

Поздним вечером 24 июля СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Starlink и что даже украинские военные тоже это почувствовали и сообщили об этом.

Американский миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшее время восстановить Starlink.

Первым о проблемах со Starlink в Украине рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Он отметил, что терминалы не работают вдоль всей линии фронта.

Позже руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил, что проблема с работой наблюдается не только в Украине, но и в некоторых других странах мира. Данные Downdetector тоже это подтверждали.