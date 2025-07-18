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18 июля 2025, 16:14 Читати українською

Новый уровень ChatGPT: ИИ-агент выполняет действия вместо пользователя

OpenAI анонсировала запуск нового уровня развития ChatGPT — агента, способного самостоятельно выполнять сложные задачи от имени пользователя. Эта технология сочетает в себе возможности большой языковой модели с автономными действиями в цифровой среде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

OpenAI анонсировала запуск нового уровня развития ChatGPT — агента, способного самостоятельно выполнять сложные задачи от имени пользователя.
Фото: freepik.com

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Что умеет агент ChatGPT

Новый агент ChatGPT способен:

  • управлять файлами, документами и приложениями;
  • осуществлять бронирование встреч или путешествий;
  • взаимодействовать с другими сервисами;
  • анализировать большие объемы данных — таблицы, базы, отчеты.

Ключевая особенность агента — способность планировать действия, разбивать задачи на этапы и адаптироваться на ходу, в случае изменения обстоятельств или получения новой информации.

«Мы стремимся превратить ChatGPT из инструмента общения в агента действий», — пояснили в OpenAI.

Инструмент может создавать презентации, анализировать конкурентов и планировать покупки, опираясь на информацию из подключенных приложений типа Gmail и GitHub.

OpenAI интегрировала возможности своих предыдущих продуктов, таких как Deep Research и функцию навигации по вебсайтам, в нового агента ChatGPT. Эта обновленная версия позволяет пользователям взаимодействовать с ИИ с помощью подсказок на естественном языке, а также использовать различные инструменты, в частности терминал и API.

Компания демонстрирует потенциал агента на практических примерах, таких как автоматическая планировка японского завтрака или анализ конкурентов с последующей подготовкой презентации. Эти задачи подчеркивают его способность к комплексной работе: от сбора и организации данных до управления процессами в реальном времени.

Под контролем пользователя

Компания отдельно подчеркивает безопасность и прозрачность. Пользователи будут видеть, какие действия выполняет агент, и смогут управлять доступами. Также внедрены многоуровневые системы фильтрации во избежание вредных или ненадлежащих сценариев использования.

В системном отчете указано, что модель обладает «высокой способностью» относительно биологического и химического оружия, то есть теоретически может усилить имеющиеся методы причинения вреда. Хотя прямых доказательств угрозы нет, компания принимает меры предосторожности:

  • Онлайн-мониторинг: все запросы пользователей проходят через классификатор, который проверяет их связь с биологической тематикой. При обнаружении такой связи ответ повторно анализируется на потенциальную угрозу.
  • Отключена функция памяти: это делается для предотвращения утечки данных, вызванных атаками через промпты.

Доступность

Первоначально инструмент доступен пользователям с подписками Pro, Plus и Team. Для активации нужно выбрать режим агента (agent mode) в меню ChatGPT.

Пользователи тарифов Enterprise и Education получат доступ в течение ближайших недель.

Для пользователей Pro предусмотрено 400 сообщений в месяц, в то время как другие платные тарифы включают 40 сообщений ежемесячно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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