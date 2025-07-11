Главное через неделю: инфляция замедлилась, биткоин пробил максимум
В июне 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился. Годовая инфляция (по сравнению с июнем 2024 года) составила 14,3%, а месячная (по сравнению с маем 2025-го) — 0,8%.
Новый рекорд: Биткоин превысил $118 000
Вчера, 10 июля, вечером цена первой криптовалюты начала уверенно идти вверх. В пятницу, 11 июля, биткоин достиг нового исторического максимума более чем в $118 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
ЕС выделяет 2,3 миллиарда евро на восстановление Украины и запускает новый крупный инвестиционный фонд
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сегодня, 10 июля, объявила о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро в поддержку усилий Украины по восстановлению и восстановлению. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Украине нужно более $40 миллиардов внешней помощи в 2026 году — Шмигаль
Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на критически высоком уровне и превысят 40 миллиардов долларов. В то же время страна уже привлекла $22 миллиарда помощи от партнеров. Об этом в среду, 9 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Товарооборот Украины за полгода вырос, но импорт почти вдвое превышает экспорт
За первые шесть месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $58,3 млрд, что на $5,6 млрд больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако этот рост произошел на фоне значительного торгового дефицита: импорт товаров почти вдвое превысил экспорт.
Минфин привлек 16,6 миллиарда от продажи облигаций
Министерство финансов 8 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,64 млрд грн, что на 9,48 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,16 млрд грн.
ЕС срочно ищет $19 миллиардов для покрытия дефицита бюджета Украины в следующем году
Брюссель срочно рассматривает варианты покрытия потенциального дефицита бюджета Украины на следующий год, который может составить $19 миллиардов. Необходимость поиска новых источников финансирования обусловлена уменьшением поддержки со стороны США и угасанием надежд на быстрое прекращение огня в войне с россией.
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