Главное через неделю: инфляция замедлилась, биткоин пробил максимум

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сегодня, 10 июля, объявила о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро в поддержку усилий Украины по восстановлению и восстановлению. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Украине нужно более $40 миллиардов внешней помощи в 2026 году — Шмигаль

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на критически высоком уровне и превысят 40 миллиардов долларов. В то же время страна уже привлекла $22 миллиарда помощи от партнеров. Об этом в среду, 9 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Товарооборот Украины за полгода вырос, но импорт почти вдвое превышает экспорт