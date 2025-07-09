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9 июля 2025, 17:03 Читати українською

Инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в июне — Госстат

В июне 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился. Годовая инфляция (по сравнению с июнем 2024 года) составила 14,3%, а месячная (по сравнению с маем 2025-го) — 0,8%. Об этом в среду, 9 июля, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В июне 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился.

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Что подорожало больше всего

Основным драйвером роста цен в июне стали продукты питания и безалкогольные напитки, которые в целом подорожали на 1,4%.

Больше всего выросли цены на фрукты — на 13,5%. Также на 0,2−3,3% подорожали мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыба, сало, хлеб, кисломолочная продукция, масло и сахар.

Цены на транспорт выросли на 1,1%, главным образом из-за подорожания проезда в железнодорожном транспорте на 5,4% и топлива на 2,3%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,1%.

Инфляция в Украине / Источник: Государственная служба статистики

Что помогло сдержать инфляцию

В то же время ряд товаров существенно подешевел, что помогло сдержать общий уровень инфляции. Больше всего упали в цене овощи — на 8,1%.

Также на 0,4−1,1% снизились цены на яйца, макаронные изделия, молоко и рис. Одежда и обувь подешевели на 2,3% и 2,1% соответственно.

Базовая инфляция

Базовая инфляция, не учитывающая временных факторов, в июне составила 0,3% за месяц. В годовом измерении этот показатель составил 12,1%, что ниже общей потребительской инфляции.

Напомним, что НБУ прогнозировал замедление инфляции летом. По мнению регулятора, основные факторы, стимулировавшие рост цен, уже теряют силу.

Что такое потребительская и базовая инфляция и в чем разница

Госстат рассчитывает два основных показателя инфляции, которые помогают понять различные аспекты ценовых процессов в экономике:

Потребительская инфляция (ИПЦ): Это главный, «официальный» показатель, который отражает изменение цен на широкий набор товаров и услуг, потребляемых среднестатистическим домохозяйством. Он включает все — от продуктов питания и топлива до коммунальных тарифов. Этот показатель очень чувствителен к сезонным колебаниям (например, падению цен на овощи летом) и административным решениям (изменению тарифов).

Базовая инфляция (БИПЦ): Этот показатель рассчитывается на основе потребительской корзины, но исключает из нее товары, цены на которые наиболее изменчивы или регулируются административно.

Базовая инфляция считается лучшим индикатором фундаментального, устойчивого ценового давления в экономике. Именно на нее ориентируются центральные банки, принимая решения о процентных ставках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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