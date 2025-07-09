Украине нужно более $40 миллиардов внешней помощи в 2026 году — Шмигаль

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на критически высоком уровне и превысят $40 миллиардов. В то же время в этом году страна уже привлекла $22 миллиарда помощи от партнеров. Об этом в среду, 9 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Собственные средства — на оборону, помощь — на остальное

По словам премьера, ключевой задачей на данный момент является наработка механизмов для привлечения этих средств, поскольку внешнее финансирование позволяет Украине направлять все собственные ресурсы на защиту страны.

Он сообщил, что общий финансовый ресурс на оборону и безопасность в 2025 году составит почти $50 млрд, что составляет 26% ВВП. При этом собственные доходы бюджета ожидаются на уровне $48,5 млрд.

«Таким образом, внешнее финансирование критически важно для нас, ведь позволяет Украине направлять собственные ресурсы на защиту нашей страны», — подчеркнул Шмыгаль.

Консолидация внутренних ресурсов

Премьер-министр также отметил, что правительство продолжает работу над консолидацией внутренних ресурсов. Благодаря восстановлению экономики и системным изменениям, за первые пять месяцев этого года государственный бюджет был перевыполнен на $1 млрд.

Кроме того, он напомнил, что в конце июня правительство подало изменения в госбюджет, которые предусматривают увеличение расходов на обороноспособность почти на $10 млрд.