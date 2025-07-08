Минфин привлек 16,6 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 8 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,64 млрд грн, что на 9,48 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,16 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,79 млрд грн под 16,35% с погашением 16 сентября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

1,94 млрд грн под 17,10% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

5,08 млн грн под 17,80% с погашением 29 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).

В иностранной валюте:

168,89 млн евро под 3,24% с погашением 2 июля 2026 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2025 году Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций около 240 млрд грн.