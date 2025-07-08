ЕС срочно ищет $19 миллиардов для покрытия дефицита бюджета Украины в следующем году

Брюссель срочно рассматривает варианты покрытия потенциального дефицита бюджета Украины на следующий год, который может достичь $19 миллиардов. Необходимость в поиске новых источников финансирования обусловлена уменьшением поддержки со стороны США и угасанием надежд на быстрое прекращение огня в войне с россией. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Financial Times.

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Варианты финансовой поддержки

По данным источников, Европейская комиссия обсуждает со странами-членами ЕС несколько основных вариантов:

Военная поддержка Украины в виде «внебюджетных» грантов.

Ускорение выплат по кредитам по программе поддержки G7 на $50 млрд.

Более эффективное использование обездвиженных в ЕС российских государственных активов.

«Растет беспокойство по поводу следующего года. Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году, вынуждены пересчитывать свои расходы и осознают, что существует финансовая дыра, как ни крути», — цитирует издание высокопоставленного чиновника ЕС.

Разногласия в прогнозах и срочность решений

Срочность поиска финансирования связана также с разногласиями в оценках. Международный валютный фонд считает, что потребности Украины на следующий год покрыты, однако этот прогноз основан на предположении, что война закончится в этом году или в середине 2026-го. В Киеве и Брюсселе этот сценарий считают маловероятным.

Цель ЕС — обеспечить потребности Киева заранее, до наступления зимы, особенно учитывая неопределенность в отношении дальнейшей военной поддержки со стороны США. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Риме, посвященном финансированию восстановления Украины, который на этой неделе посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложение Украины

Один из вариантов, предложенный Киевом странам G7, заключается в том, чтобы европейские союзники предоставляли военную помощь в виде двусторонних грантов, которые учитывались бы как вклад в достижение целевого показателя НАТО по увеличению национальных расходов на оборону до 5% ВВП. Это позволило бы одновременно поддержать Украину и выполнить собственные оборонные обязательства.

Почему это важно

Осознание того, что война будет долгой, а поддержка со стороны США — ненадежной, заставляет ЕС переходить от ситуативных пакетов помощи к поиску более креативных, долгосрочных и устойчивых механизмов финансирования Украины.

Рассмотренные варианты демонстрируют готовность Евросоюза расширять финансовые и юридические границы, чтобы обеспечить стабильность Украины. Особенно это касается идеи более агрессивного использования замороженных российских активов, что свидетельствует об усилении позиции «россия должна заплатить».

Фактически, ЕС пытается построить для Украины финансовую «защитную стену» на 2026 год еще до того, как может возникнуть кризис финансирования из-за политических изменений в США или «усталости от войны». Успех этих усилий напрямую определит способность Украины продолжать оборону и поддерживать макроэкономическую стабильность в течение следующего года.