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8 июля 2025, 10:34 Читати українською

ЕС срочно ищет $19 миллиардов для покрытия дефицита бюджета Украины в следующем году

Брюссель срочно рассматривает варианты покрытия потенциального дефицита бюджета Украины на следующий год, который может достичь $19 миллиардов. Необходимость в поиске новых источников финансирования обусловлена уменьшением поддержки со стороны США и угасанием надежд на быстрое прекращение огня в войне с россией. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Financial Times.

Брюссель срочно рассматривает варианты покрытия потенциального дефицита бюджета Украины на следующий год, который может достичь $19 миллиардов.
Photo by Justin Yau/Sipa via AP Images

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Варианты финансовой поддержки

По данным источников, Европейская комиссия обсуждает со странами-членами ЕС несколько основных вариантов:

  • Военная поддержка Украины в виде «внебюджетных» грантов.
  • Ускорение выплат по кредитам по программе поддержки G7 на $50 млрд.
  • Более эффективное использование обездвиженных в ЕС российских государственных активов.

«Растет беспокойство по поводу следующего года. Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году, вынуждены пересчитывать свои расходы и осознают, что существует финансовая дыра, как ни крути», — цитирует издание высокопоставленного чиновника ЕС.

Разногласия в прогнозах и срочность решений

Срочность поиска финансирования связана также с разногласиями в оценках. Международный валютный фонд считает, что потребности Украины на следующий год покрыты, однако этот прогноз основан на предположении, что война закончится в этом году или в середине 2026-го. В Киеве и Брюсселе этот сценарий считают маловероятным.

Цель ЕС — обеспечить потребности Киева заранее, до наступления зимы, особенно учитывая неопределенность в отношении дальнейшей военной поддержки со стороны США. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Риме, посвященном финансированию восстановления Украины, который на этой неделе посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложение Украины

Один из вариантов, предложенный Киевом странам G7, заключается в том, чтобы европейские союзники предоставляли военную помощь в виде двусторонних грантов, которые учитывались бы как вклад в достижение целевого показателя НАТО по увеличению национальных расходов на оборону до 5% ВВП. Это позволило бы одновременно поддержать Украину и выполнить собственные оборонные обязательства.

Почему это важно

Осознание того, что война будет долгой, а поддержка со стороны США — ненадежной, заставляет ЕС переходить от ситуативных пакетов помощи к поиску более креативных, долгосрочных и устойчивых механизмов финансирования Украины.

Рассмотренные варианты демонстрируют готовность Евросоюза расширять финансовые и юридические границы, чтобы обеспечить стабильность Украины. Особенно это касается идеи более агрессивного использования замороженных российских активов, что свидетельствует об усилении позиции «россия должна заплатить».

Фактически, ЕС пытается построить для Украины финансовую «защитную стену» на 2026 год еще до того, как может возникнуть кризис финансирования из-за политических изменений в США или «усталости от войны». Успех этих усилий напрямую определит способность Украины продолжать оборону и поддерживать макроэкономическую стабильность в течение следующего года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+90
parseval
parseval
8 июля 2025, 10:49
#
Але ж купівля дорогих авто тільки росте, ремонти, озеленення і тд б'є рекорди. Значить рухаємось у правильному напрямку.
+
+30
Я_ __
Я_ __
8 июля 2025, 11:03
#
Тому що головне це потужність, незламність, єдність! Слава найпотужнішому диктатору сучасності!

А ще, на фоні закритих кордонів, можуть з часом для «покращення демографії» ввести податки на бездітність (як це здається в минулому році хотіли пропихнути, але після галасу людей передумали), або взагалі примусово змушувати людей спарюватися і народжувати дітей, ну, а що, бусифікація ж є, прописати десь на папірі, ой, в законі тобто, що кожен чоловік і жінка мають бути в парі, а в пари має бути мінімум дві дитини, і все, під бравою патріотичною ідеєю «покращення демографії», виловлювати чоловіків і жінок і під дулом автомата змушувати їх спарюватися, можна назвати «пологифікація», ну за аналогом бусифікації, коли людину проти її волі викрали з вулиці, потім побили і під дулом автомата повезли в окоп, в нас же все корумповано і по дeбiльномy, ой, тобто потужно, незламно, демократично і по закону, ага :)
+
+30
Я_ __
Я_ __
8 июля 2025, 11:07
#
Parseval

«Але ж купівля дорогих авто тільки росте, ремонти, озеленення і тд б'є рекорди. Значить рухаємось у правильному напрямку.»

в цей список ще можна додати «волонтерів» з їх раптовим збагаченням)
ну як наприклад
— притула — купує кілька квартир собі протягом війни
— лаченков — ходить в макасінах від лоро п`яна за 60к грн
— стернено — агітує всіх йти служити, але сам за себе вирішив, що він не піде, коли повістка прийшла, а замість того купує собі і своїй жінці машини новенькі, щодня тусить в ресторані елітного жк, та змінює вічно кофтинки від стон айленд по 20+ к кожна
— лебіга (горе стрімер) — котрий під соусом «зборів» купив собі будинок, а батькам земельну ділянку


таких прикладів тьма, це лише найвідоміші з цих дармоїдів, ой, волонтерів тобто)
+
0
guitar
guitar
8 июля 2025, 12:59
#
За лебігу не згоден. у чела онлайн 20к- це дуже багато і він заробе на будинок за місяць.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
8 июля 2025, 12:43
#
Так можна у Орбана відібрати!
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