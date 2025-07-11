Новый рекорд: Биткоин превысил $118 000

Вчера, 10 июля, вечером цена первой криптовалюты начала уверенно идти вверх. В пятницу, 11 июля, биткоин достиг нового исторического максимума более чем в $118 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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К моменту написания новости цена биткоина составляет около $118 340. За сутки актив подорожал на 6,61%, за неделю — на 8,48%.

«Новый исторический максимум биткоина обусловлен неустанным институциональным накоплением — основные игроки увеличивают предложение и исчерпывают ликвидность на биржах», — сказал Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3, сообщает Reuters.

Многие трейдеры, которые ставили на падение биткоина, понесли убытки: за последние сутки были ликвидированы короткие позиции более чем на $1 миллиард, по данным Coinglass. Между тем инвесторы активно вкладывались в биткоин-ETF — только в четверг, 10 июля, туда поступило 1,2 миллиарда долларов, отмечает Bloomberg.

Другие криптовалюты

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Причем Ethereum вырос до $3 025, за неделю актив прибавил 17,51%.

Больше всего за последние 24 часа подорожали:

Cardano (+12,58%),

Dogecoin (+10,91%),

Ethereum (+8,87%).

Напомним

До этого биткоин установил исторический максимум в ночь с 9 на 10 июля 2025 года, достигнув в момент уровня $111 999.