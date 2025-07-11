Вчера, 10 июля, вечером цена первой криптовалюты начала уверенно идти вверх. В пятницу, 11 июля, биткоин достиг нового исторического максимума более чем в $118 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Новый рекорд: Биткоин превысил $118 000
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
К моменту написания новости цена биткоина составляет около $118 340. За сутки актив подорожал на 6,61%, за неделю — на 8,48%.
«Новый исторический максимум биткоина обусловлен неустанным институциональным накоплением — основные игроки увеличивают предложение и исчерпывают ликвидность на биржах», — сказал Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3, сообщает Reuters.
Многие трейдеры, которые ставили на падение биткоина, понесли убытки: за последние сутки были ликвидированы короткие позиции более чем на $1 миллиард, по данным Coinglass. Между тем инвесторы активно вкладывались в биткоин-ETF — только в четверг, 10 июля, туда поступило 1,2 миллиарда долларов, отмечает Bloomberg.
Другие криптовалюты
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Причем Ethereum вырос до $3 025, за неделю актив прибавил 17,51%.
Больше всего за последние 24 часа подорожали:
Напомним
До этого биткоин установил исторический максимум в ночь с 9 на 10 июля 2025 года, достигнув в момент уровня $111 999.
Комментарии