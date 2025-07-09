Starlink заработает в Индии: компания Маска получила разрешение — Reuters

Компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, получила лицензию от индийского космического регулятора на запуск коммерческих сделок в стране. Это устраняет последнее регуляторное препятствие для выхода спутникового провайдера на индийский рынок. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

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Компания Маска ожидала разрешений на коммерческую деятельность в Индии с 2022 года. В прошлом месяце она получила ключевую лицензию от Министерства телекоммуникаций Индии, но еще ждала одобрения индийского космического департамента.

Конкуренция и последующие шаги

Starlink станет третьей компанией, получившей разрешение Индии на выход в космический сектор страны. Ранее Индия уже одобрила заявки от OneWeb (британско-французский консорциум Eutelsat) и Reliance Jio на предоставление услуг в стране.

Перед полноценным запуском Starlink должен получить частоту, установить наземную инфраструктуру и подтвердить безопасность своих услуг во время тестов.

Илон Маск и индийский миллиардер Мукеш Амбани, владелец Jio, долго спорили о том, как Индия должна предоставлять радиочастоты для спутниковой связи. Правительство Индии приняло сторону Маска, решив, что частоты должны выделяться, а не продаваться на аукционе.