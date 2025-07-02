Бизнес сохраняет сдержанный оптимизм — НБУ

Бизнес в июне оценил результаты своей экономической деятельности на уровне предыдущего месяца. В июне 2025 года ИОДА составил 50.0 по сравнению с 50.8 в мае 2025 года и был значительно выше уровня в июне 2024 года (43.6). Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Оценка бизнеса

Устойчивый потребительский спрос, достаточное предложение товаров, стабильная ситуация с энергоснабжением, международная финансовая поддержка, а также сезонный фактор оказали положительное влияние на оценки респондентов.

В то же время, сдерживающими факторами оставались постоянные обстрелы критически важных объектов и инфраструктуры, усиление интенсивности боевых действий, значительные затраты бизнеса на сырье, оплата труда и топлива, дефицит квалифицированных кадров, а также курсовые и инфляционные ожидания.

Предприятия торговли были наиболее оптимистичными, четвертый месяц подряд демонстрируя положительные оценки результатов своей текущей деятельности: секторальный индекс в июне вырос до 52.0 с 50.3 в мае 2025 (в июне 2024 — 46.4).

Предприятия промышленности пятый месяц подряд дали положительные оценки результатов своей деятельности благодаря устойчивому потребительскому спросу и стабильной ситуации в энергетике: секторальный индекс в июне составил 50.4 по сравнению с 51.1 в мае 2025 года (в июне 2024 года — 45.5).

Предприятия строительства также оптимистично оценили свои текущие экономические результаты благодаря устоявшемуся внутреннему спросу и благоприятным погодным условиям: секторальный индекс в июне составил 50.4 по сравнению с 51.5 в мае 2025 года (в июне 2024 года — 43.0).

Предприятия сферы услуг в отличие от предыдущего месяца ослабили оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая увеличение расходов бизнеса из-за удорожания топлива и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 48.3 в июне (в мае 2025 года — 50.9, в июне 2024 года — 39).

Респонденты ожидали объемы предоставленных услуг на уровне предыдущего месяца, в то же время ослабили ожидания новых заказов на услуги и услуг в процессе выполнения.

Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг сохранили высокие ожидания относительно темпов удорожания закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, а предприятия строительства надеялись на их ослабление.

Ситуация по занятости остается сложной. Предприятия всех опрошенных секторов ожидали уменьшения общей численности работников, самое существенное — в строительстве.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 июня 2025 года. В опросе приняло участие 579 предприятий.

В числе опрошенных предприятий 42.0% — компании промышленности, 25.7% — сферы услуг, 26.3% — торговли, 6.0% — строительства; 28.2% респондентов — крупные предприятия, 25.9% — средние, 45.9% — малые.

31,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,3% — только экспортные операции, 18,0% — только импортные операции, 41,6% — не осуществляют внешнеэкономические операции.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.