Государственный долг Украины в мае вырос на миллиард долларов
Главное за неделю: госдолг вырос, евро обновило максимум
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец мая достигла $180,97 миллиарда. По состоянию на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7515,21 млрд грн, или $180,97 млрд.
Гривна обновила исторический минимум по отношению к евро
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 30 июня, зафиксировав ослабление гривны как к доллару, так и к евро. Курс европейской валюты обновил свой исторический максимум второй день подряд.
Зеленский анонсировал длительный мораторий на проверки бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить решение о введении продолжительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране.
ЕС в этом году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финпомощи
Европейский Союз продолжит оказывать Украине значительную экономическую и финансовую поддержку, которая в этом году составит 30,6 млрд евро.
Освобождение импорта электромобилей от НДС: В Раду подали еще один законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13351−1, который является альтернативным проекту № 13351 об освобождении импорта электромобилей от НДС.
Кабмин назначил т.д. и. о. председателя Государственной налоговой службы Лесю Карнаух
Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух.
Налоговый комитет призывает правительство и НБУ принять решение о льготном кредитовании военных
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по результатам последнего заседания обращается в Кабмин и Нацбанк принять безотлагательные решения для обеспечения справедливого доступа военных и ветеранов к кредитованию.
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