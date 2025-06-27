Главное за неделю: госдолг вырос, евро обновило максимум

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец мая достигла $180,97 миллиарда. По состоянию на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7515,21 млрд грн, или $180,97 млрд.

Гривна обновила исторический минимум по отношению к евро

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 30 июня, зафиксировав ослабление гривны как к доллару, так и к евро. Курс европейской валюты обновил свой исторический максимум второй день подряд.

Зеленский анонсировал длительный мораторий на проверки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить решение о введении продолжительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране.

ЕС в этом году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финпомощи

Европейский Союз продолжит оказывать Украине значительную экономическую и финансовую поддержку, которая в этом году составит 30,6 млрд евро.

Освобождение импорта электромобилей от НДС: В Раду подали еще один законопроект