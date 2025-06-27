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27 июня 2025, 8:34 Читати українською

ЕС в этом году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финпомощи

Европейский Союз продолжит оказывать Украине значительную экономическую и финансовую поддержку, которая в этом году составит 30,6 млрд. евро. Об этом говорится в выводах по итогам заседания Европейского совета по Украине.

Европейский Союз продолжит оказывать Украине значительную экономическую и финансовую поддержку, которая в этом году составит 30,6 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Европейский Союз будет обеспечивать Украину регулярной и предполагаемой финансовой помощью на длительное время. В 2025 году ЕС предоставит Украине 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были уплачены в рамках Украинского фонда, и еще 7 млрд евро — в рамках инициативы G7 ERA, поступающей за счет поступлений от заблокированных документов».

Поддержка восстановления и евроинтеграции

Лидеры ЕС подтвердили готовность поддерживать восстановление и восстановление Украины, рассматривая этот процесс в контексте будущего членства страны в Европейском Союзе.

«ЕС готов… поддерживать процессы восстановления и восстановления в координации с международными партнерами, включая сферы психологической и психосоциальной реабилитации, а также усиление помощи по разминированию. В этом контексте Европейский совет возлагает надежду на Конференцию по восстановлению Украины в Риме 10−11 июля 2025 года», — подчеркивается в резолюции.

Лидеры ЕС также поддержали Украину на пути членства в Европейском Союзе.

«Европейский Союз остается твердым в поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Европейский совет приветствует Украину за темп внедрения реформ, связанных с вхождением, даже в очень сложных обстоятельствах, и приветствует достигнутый существенный прогресс, поощряет Украину и Европейскую комиссию интенсифицировать работу в рамках процесса вхождения. Европейский совет приглашает Совет Е С осуществить следующие шаги, на основе подхода по оценке достижений, с открытием кластеров (в переговорах — ред.), когда будут выполнены соответствующие условия», — говорится в документе.

Ответственность за преступления

Отдельно лидеры ЕС отметили полную поддержку усилий по обеспечению полной ответственности за военные и другие тяжкие преступления, совершенные во время российской агрессии. Они также приветствовали прогресс в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.

Резолюция была принята голосами 26 стран Евросоюза.

Напомним

В Брюсселе проходит встреча глав государств и правительств ЕС в формате Европейского совета, которая среди важнейших вопросов рассмотрела пути дальнейшей экономической и военной поддержки Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
KValera
KValera
27 июня 2025, 9:08
#
Домовилися домовлятися…
+
0
bosyak
bosyak
27 июня 2025, 11:22
#
Чого ж, платять, на ці гроші і живемо.
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