Госдолг Украины в мае вырос на миллиард долларов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец мая достигла $180,97 миллиарда. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Государственный и гарантированный госдолг

По состоянию на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7515,21 млрд грн, или $180,97 млрд.

«В течение мая 2025 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,88 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1 млрд», — говорится в сообщении.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5584,80 млрд грн (74,31% общей суммы), или $134,48 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 930,41 млрд грн (25,69% общей суммы), или $46,48 млрд.

Государственный долг

Государственный долг Украины составил 7 239,17 млрд грн (96,33% от общей суммы), или $174,32 млрд. Гарантированный государством долг составил 276,04 млрд грн (3,67%), или $6,65 млрд.