Налоговый комитет призывает правительство и НБУ принять решение о льготном кредитовании военных

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по результатам последнего заседания обращается в Кабмин и Нацбанк принять безотлагательные решения для обеспечения справедливого доступа военных и ветеранов к кредитованию. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Даниил Гетманцев .

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«Решить проблемы военных с кредитами — это вопрос чести. Тем более что решение по каждому из направлений уже есть», — написал Гетманцев.

Что предлагает Комитет

Кредитные лимиты на картах: четкий механизм поддержки

Среди первоочередных инициатив — установление минимального кредитного лимита на картах военнослужащих. Предлагается обязать банки, через которые производятся выплаты военным, устанавливать кредитный лимит в размере среднемесячной зарплаты за последние три месяца.

Соответствующее решение должно быть выработано Нацбанком совместно с Министерством финансов и банками, обслуживающими счета военных. Один из возможных форматов — заключение меморандума о сотрудничестве.

Отдельно правительству предлагается проработать механизм компенсации процентной ставки кредитующим военным банкам как альтернативу действующему запрету на начисление процентов по потребительским кредитам военнослужащим.

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Программа «єОселя»: увеличение финансирования и устранение дискриминации

Комитет также настаивает на существенных изменениях в программе доступной ипотеки «єОселя». Среди ключевых предложений:

увеличить финансирование программы, в частности, за счет неэффективных расходов в госбюджете (например, отмена программы «Национальный кэшбек»);

устранить дискриминационные нормы, предусматривающие повышенные ставки для уволенных контрактников и семей погибших;

распространить льготную ставку 3% на мобилизованных военных сроком на 10 лет, а в дальнейшем — 6% на следующий период кредита.

Льготы только для тех, кто реально защищал государство

Комитет также призывает ограничить доступ к льготной ипотеке для представителей силовых органов, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях или не находились в районах ведения боевых действий.

В частности, предлагается исключить из перечня лиц, имеющих право на льготную ставку, прокуроров Офиса Генерального прокурора, работников НАБУ, ГБР, БЭБ, Службы судебной охраны и других, не участвовавших в обороне государства.

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Порядок подтверждения статуса военнослужащего — унифицировать

Отдельная рекомендация касается Министерства обороны и Генштаба: им предлагают установить четкий перечень документов для каждой категории военных, подтверждающих право на льготы в соответствии с частью пятнадцатой статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».