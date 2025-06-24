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24 июня 2025, 12:45 Читати українською

Налоговый комитет призывает правительство и НБУ принять решение о льготном кредитовании военных

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по результатам последнего заседания обращается в Кабмин и Нацбанк принять безотлагательные решения для обеспечения справедливого доступа военных и ветеранов к кредитованию. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Даниил Гетманцев.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по результатам последнего заседания обращается в Кабмин и Нацбанк принять безотлагательные решения для обеспечения справедливого доступа военных и ветеранов к кредитованию.
Фото: "Новинарня"

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«Решить проблемы военных с кредитами — это вопрос чести. Тем более что решение по каждому из направлений уже есть», — написал Гетманцев.

Что предлагает Комитет

Кредитные лимиты на картах: четкий механизм поддержки

Среди первоочередных инициатив — установление минимального кредитного лимита на картах военнослужащих. Предлагается обязать банки, через которые производятся выплаты военным, устанавливать кредитный лимит в размере среднемесячной зарплаты за последние три месяца.

Соответствующее решение должно быть выработано Нацбанком совместно с Министерством финансов и банками, обслуживающими счета военных. Один из возможных форматов — заключение меморандума о сотрудничестве.

Отдельно правительству предлагается проработать механизм компенсации процентной ставки кредитующим военным банкам как альтернативу действующему запрету на начисление процентов по потребительским кредитам военнослужащим.

Читайте также: Эксперт: Военные лишены полноценного кредитования

Программа «єОселя»: увеличение финансирования и устранение дискриминации

  • Комитет также настаивает на существенных изменениях в программе доступной ипотеки «єОселя». Среди ключевых предложений:

  • увеличить финансирование программы, в частности, за счет неэффективных расходов в госбюджете (например, отмена программы «Национальный кэшбек»);

  • устранить дискриминационные нормы, предусматривающие повышенные ставки для уволенных контрактников и семей погибших;

  • распространить льготную ставку 3% на мобилизованных военных сроком на 10 лет, а в дальнейшем — 6% на следующий период кредита.

Льготы только для тех, кто реально защищал государство

Комитет также призывает ограничить доступ к льготной ипотеке для представителей силовых органов, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях или не находились в районах ведения боевых действий.

В частности, предлагается исключить из перечня лиц, имеющих право на льготную ставку, прокуроров Офиса Генерального прокурора, работников НАБУ, ГБР, БЭБ, Службы судебной охраны и других, не участвовавших в обороне государства.

Читайте: В НБУ прокомментировали проблему беспроцентных кредитов для военных

Порядок подтверждения статуса военнослужащего — унифицировать

Отдельная рекомендация касается Министерства обороны и Генштаба: им предлагают установить четкий перечень документов для каждой категории военных, подтверждающих право на льготы в соответствии с частью пятнадцатой статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
24 июня 2025, 12:58
#
Зробити військовим грошову винагороду на рівні армії США щоб людина могла самостійно купити необхідні речі — НІ такого не зробимо


Зробити військовим різноманітні пільги через підзаконні акти постанови накази розпорядження щоб максимально ускладнити реалізацію цього права — ТАК це зробимо
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