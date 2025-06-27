Гривна снова обновила исторический минимум по отношению к евро: НБУ установил курсы на понедельник

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 30 июня, зафиксировав ослабление гривны как к доллару, так и к евро . Курс европейской валюты обновил свой исторический максимум второй день подряд. Об этом в пятницу, 27 июня, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора.

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Новый исторический максимум евро

Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 48,7823 грн/€. Это на 14 копеек выше, чем в предыдущий банковский день, и является новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован лишь днем ранее, 27 июня, на отметке 48,6380 грн/€.

Доллар также дорожает

Официальный курс доллара США на понедельник установлен на уровне 41,6409 грн/$, что на 6 копеек выше, чем в пятницу (41,5852 грн/$).

Текущий курс доллара все еще остается ниже абсолютного исторического максимума, который был зафиксирован 13 января 2025 года на уровне 42,2841 грн/$.