Мошенники похищают Facebook-страницы с помощью фишинговых писем

Украинские пользователи Facebook снова стали мишенью для мошенников, активно использующих фишинговые схемы для похищения учетных данных и захвата страниц. Злоумышленники посылают электронные письма, имитирующие официальные сообщения от службы поддержки Facebook. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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Как работает мошенническая схема

Схема заключается в отправке электронных писем, где пользователей сообщают о якобы нарушении «условий использования» Facebook и угрожают блокировкой аккаунта.

Чтобы избежать этой «блокировки», жертвам предлагается перейти по ссылке и пройти верификацию. Ссылка ведет на поддельный сайт, визуально очень похожий на официальную страницу входа Facebook.

Там пользователям предлагается ввести свои учетные данные: адрес электронной почты или телефонный номер, пароль и даже код двухфакторной аутентификации.

После ввода данных мошенники похищают аккаунт, чтобы в дальнейшем использовать его в собственных схемах.

Как защитить свою страницу

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать простые правила безопасности:

Никогда не вводите логин и пароль от аккаунтов на незнакомых или подозрительных вебсайтах.

Всегда обращайте внимание на URL-адрес сайта и его протокол (https://). Убедитесь, что это действительно facebook.com, а не похожий домен.

Важно помнить, что настоящие электронные письма от Meta (владельца Facebook и Instagram) по безопасности аккаунта и входа, которые были отправлены за последние 14 дней, всегда можно найти в настройках вашего профиля в разделе «Пароль и безопасность».