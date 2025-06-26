Украинские пользователи Facebook снова стали мишенью для мошенников, активно использующих фишинговые схемы для похищения учетных данных и захвата страниц. Злоумышленники посылают электронные письма, имитирующие официальные сообщения от службы поддержки Facebook. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Мошенники похищают Facebook-страницы с помощью фишинговых писем
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Как работает мошенническая схема
Схема заключается в отправке электронных писем, где пользователей сообщают о якобы нарушении «условий использования» Facebook и угрожают блокировкой аккаунта.
Чтобы избежать этой «блокировки», жертвам предлагается перейти по ссылке и пройти верификацию. Ссылка ведет на поддельный сайт, визуально очень похожий на официальную страницу входа Facebook.
Там пользователям предлагается ввести свои учетные данные: адрес электронной почты или телефонный номер, пароль и даже код двухфакторной аутентификации.
После ввода данных мошенники похищают аккаунт, чтобы в дальнейшем использовать его в собственных схемах.
Как защитить свою страницу
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать простые правила безопасности:
- Никогда не вводите логин и пароль от аккаунтов на незнакомых или подозрительных вебсайтах.
- Всегда обращайте внимание на URL-адрес сайта и его протокол (https://). Убедитесь, что это действительно facebook.com, а не похожий домен.
Важно помнить, что настоящие электронные письма от Meta (владельца Facebook и Instagram) по безопасности аккаунта и входа, которые были отправлены за последние 14 дней, всегда можно найти в настройках вашего профиля в разделе «Пароль и безопасность».
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