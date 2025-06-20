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20 июня 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: гривна и украинский экспорт падают, ФРС не снизила ставку

Гривна обновила исторический минимум в паре с евро: НБУ установил курсы на понедельник

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 23 июня, существенно ослабив ее позиции как по отношению к доллару, так и к евро. Курс европейской валюты при этом достиг нового исторического максимума. Согласно данным НБУ, официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 48,20 грн/€.

Экспорт украинских товаров упал на 6,9%, импорт вырос на 12,6%

В январе-апреле 2025 года экспорт товаров из Украины составил $13,31 млрд, или 93,1% соответствующего показателя за прошлый год.

Более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами — Гетманцев

По итогам декларационной кампании нынешнего года более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом — а суммарно они задекларировали 254 млрд грн.

НБУ планирует накопить резервы валюты до рекордных $58 миллиардов

За первые пять месяцев 2025 года Украина получила около $18 млрд внешней помощи в форме льготных кредитов и грантов. До конца года этот объем может возрасти до $55 млрд. Это произойдет, прежде всего, благодаря ускоренному поступлению траншей по механизму ERA, а также получению запланированной поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility.

Индекс финансового стресса на самом низком уровне с начала войны — НБУ

В первой половине года Индекс финансового стресса (ИФС) находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хотя и был волатильным.

Внутренний аудит НБУ получил самую высокую оценку от экспертов Банка Англии

Система внутреннего аудита Национального банка Украины получила наивысшую возможную оценку качества — «В целом отвечает» — по результатам независимой внешней проверки, проведенной экспертами центрального банка Англии. Этот вывод подтверждает, что внутренние контрольные процессы украинского регулятора отвечают лучшим мировым практикам.

ФРС оставила ставку неизменной, несмотря на призывы Трампа к понижению

Федеральная резервная система США (ФРС) 18 июня приняла решение оставить базовую ставку неизменной на уровне 4,25−4,5%. Согласно релизу, решение было принято на фоне устойчивого роста экономической активности, несмотря на колебания чистого экспорта.

Источник: Минфин
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