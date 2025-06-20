Гривна обновила исторический минимум в паре с евро: НБУ установил курсы на понедельник

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 23 июня, существенно ослабив ее позиции как по отношению к доллару, так и к евро . Курс европейской валюты при этом достиг нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные регулятором 20 июня по итогам торгов на межбанковском валютном рынке.

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Согласно данным НБУ, официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 48,20 грн/€. Это на 34 копейки выше, чем в предыдущий банковский день и является новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 13 июня на уровне 48,08 грн/€.

В то же время, курс доллара США также вырос. Он установлен на уровне 41,83 грн., что на 15 копеек больше, чем в пятницу. Исторический максимум — 42,28 грн (13 января 2025 года).

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