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17 июня 2025, 15:42 Читати українською

НБУ планирует накопить запасы валюты до рекордных $58 миллиардов

За первые пять месяцев 2025 года Украина получила около $18 млрд внешней помощи в форме льготных кредитов и грантов. До конца года этот объем может возрасти до $55 млрд. Это произойдет, прежде всего, благодаря ускоренному поступлению траншей по механизму ERA, а также получению запланированной поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, который опубликовал НБУ 17 июня.

За первые пять месяцев 2025 года Украина получила около $18 млрд внешней помощи в форме льготных кредитов и грантов.
Фото: depositphotos

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Что нужно для быстрого получения средств

Как отмечает регулятор, для этого необходимо своевременное и полное исполнение обязательств перед партнерами, прежде всего, по программе с МВФ и Ukraine Facility.

В июне Украина должна получить транш по результатам восьмого пересмотра программы с МВФ, говорится в отчете.

Читайте: Международные резервы в мае уменьшились на 4,6%

«Ускоренное поступление средств от партнеров позволяет наращивать международные резервы. В начале июня они составляли $44.5 млрд, прогноз НБУ на конец года — около $58 млрд. Оба показателя заметно превышают необходимый их уровень по композитному критерию МВФ. В то же время накопленный в этом году уровень резервов ожидаемо снизится в дальнейшем», — отмечает регулятор.

Что даст накопление золотовалютных резервов

Это позволит покрывать потребности валютного рынка в последующие годы, когда объемы пособий могут сократиться.

Напомним

В первом полугодии НБУ продолжает компенсировать структурный дефицит валюты на рынке.

Чистый спрос на валюту за первые пять месяцев года вырос по сравнению с объемами год назад.

Ситуативно рос спрос населения на валюту, однако давление этого фактора в последнее время ослабло.

Читайте: Валютные интервенции НБУ снизились на 8%: кто меньше покупает доллары

Чистая покупка валюты со стороны физических лиц в апреле-мае 2025 года была на низких уровнях с августа 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
17 июня 2025, 15:47
#
Блін, ну і казки)). Тут рік би витримати. Закриють подачки і вся «стабільність» пропаде. Попит населення впав, тому що всі збідніли, піднялись податки, ціни ростуть, продаж через інтернет перекрили.
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