Экспорт украинских товаров упал на 6,9%, импорт вырос на 12,6%,

В январе-апреле 2025 года экспорт товаров из Украины составил $13,31 млрд, или 93,1% соответствующего показателя за прошлый год. Об этом сообщает Госстат.

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«За январь-апрель 2025 года экспорт товаров составил $13 311,8 млн, или 93,1% по сравнению с январем — апрелем 2024 года, импорт — $24 823,5 млн, или 112,6%», — говорится в сообщении.

По данным Госстата, отрицательное сальдо составило $11,51 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,54 (за январь — апрель 2024 года — 0,65).

Внешнеторговые операции Украина проводила с партнерами из 217 стран мира.

Наиболее активно в течение отчетного периода Украина наращивала экспорт фармацевтической продукции — на 27,2% против января — апреля прошлого года, массы из древесины и целлюлозы — на 20,9%, живых животных и продукции животного происхождения — на 20,8%.

В то же время экспорт зерновых культур сократился на 24,2% по отношению к январю-апрелю 2024 года (до $2,77 млрд).