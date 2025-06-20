Внутренний аудит НБУ получил самую высокую оценку от экспертов Банка Англии

Система внутреннего аудита Национального банка Украины получила наивысшую возможную оценку качества — «В целом отвечает» — по результатам независимой внешней проверки, проведенной экспертами центрального банка Англии. Этот вывод подтверждает, что внутренние контрольные процессы украинского регулятора отвечают лучшим мировым практикам. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба НБУ .

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Прозрачность и соответствие стандартам

Эксперты Банка Англии не выявили никаких недостатков или отклонений в работе внутреннего аудита НБУ и, как следствие, не предоставили никаких рекомендаций по улучшению. Это исключительный результат, свидетельствующий о зрелости и эффективности контрольных функций внутри организации.

Внутренний аудит в центральном банке — это по сути независимая проверка всех внутренних процессов, от управления рисками до кибербезопасности. Его цель — гарантировать, что организация работает эффективно, прозрачно и в соответствии с законами и правилами, минимизируя риски мошенничества и операционных ошибок.

Оценка проводилась по критериям, определенным Институтом внутренних аудиторов (The IIA) — международной профессиональной организацией, устанавливающей стандарты для аудиторской деятельности по всему миру.

Процесс проверки включал комплексную оценку работы Департамента внутреннего аудита НБУ за последние два года, анализ методологии, риск-ориентированного планирования, отчетности, а также интервью с руководством и членами Аудиторского комитета Нацбанка.

Почему это важно

Такая высокая оценка от авторитетного института, как Банк Англии, является мощным сигналом для международных партнеров Украины, включая МВФ, Всемирный банк и другие финансовые организации. Она подтверждает, что Национальный банк является надежным и прозрачным партнером с прочными внутренними механизмами контроля, что критически важно для получения международной финансовой помощи и поддержания стабильности финансовой системы страны.