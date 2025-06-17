Индекс финансового стресса на самом низком уровне с начала великой войны — НБУ

В первой половине года Индекс финансового стресса (ИФС) находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хотя и был волатильным. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, который опубликовал НБУ 17 июня.

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Неизменно наибольший вклад в ИФС имел валютный субиндекс, несколько снизившийся по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.

Основной источник волатильности ИФС — это субиндекс государственных ценных бумаг, который колебался в результате резких изменений спредов по суверенным еврооблигациям и несколько возрос по сравнению с началом года.

Значение субиндекса поведения домохозяйств оставалось почти неизменным прежде всего из-за сохранения относительно высокого уровня ставок по депозитам населения.

Субиндекс корпоративных ценных бумаг временно рос из-за колебаний цен акций украинских компаний, вызванных изменением ожиданий об успешности мирных переговоров, но в начале лета он вернулся к минимальным значениям.

Банковский субиндекс остается низким, несмотря на незначительное понижение показателей ликвидности весной.

ИФС отражает исключительно текущее положение дел в финансовом секторе и не свидетельствует о будущих рисках в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Напомним

Индекс финансового стресса в Украине резко вырос после российского вторжения в феврале 2022 года. Но, как отмечали в НБУ, он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014−2015 годов.