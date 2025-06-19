ФРС оставила ставку неизменной, несмотря на призывы Трампа к снижению

Федеральная резервная система США (ФРС) 18 июня приняла решение оставить базовую ставку неизменной на уровне 4,25−4,5%. Об этом следует из пресс-релиза ведомства.

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Решение ФРС

Согласно релизу, решение принято на фоне устойчивого роста экономической активности, несмотря на колебания чистого экспорта.

Как отмечается в документе, «недавние индикаторы свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда — стабильной и благоприятной». При этом инфляция остается несколько повышенной.

Цель ФРС — обеспечение максимальной занятости и стабильной инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, говорится в материалах ведомства. Хотя неопределенность в отношении экономических перспектив снизилась, она остается высокой.

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ФРС отмечает, что «внимательно следит за рисками, которые могут помешать достижению двух основных целей ведомства — полной занятости и ценовой стабильности».

Регулятор подтвердил, что продолжит сокращение портфеля казначейских бумаг, облигаций квазигосударственных агентств и ипотечных ценных бумаг. Также ФРС дала понять, что при оценке необходимости дальнейших изменений процентной политики будет учитывать поступающие данные, прогноз по экономике и баланс рисков.

В заявлении также подчеркивается, что ФРС готова скорректировать свою политику в случае появления угроз для достижения целевых ориентиров. Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США (FOMC) при этом учитывает широкий спектр факторов — от состояния рынка труда и инфляционных ожиданий до международных и финансовых условий.

За текущее решение проголосовали все члены Комитета, включая председателя Джерома Пауэлла и его заместителя Джона Уильямса.

Напомним