Самая большая утечка в истории: В сеть слили 16 млрд паролей от Apple, Google, Telegram и Facebook

Исследователи Cybernews обнаружили одну из крупнейших в истории утечек данных. В открытом доступе оказались 16 млрд логинов и паролей пользователей соцсетей, мессенджеров, VPN-сервисов и даже госресурсов. Среди затронутых платформ — Apple, Facebook, Google, GitHub и Telegram.

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Детали

Почти все данные ранее нигде не публиковались, подчеркивают эксперты. Большая часть информации была собрана с помощью инфостилеров — вредоносных ПО, которые попадают на компьютер через фишинговые письма или веб-сайты.

Слитые данные представлены в стандартной для хакеров форме: URL-адрес, за которым следуют логин и пароль. Всего обнаружено 30 баз.

Каждая из них содержит от десятков миллионов до 3,5 млрд записей. Судя по названию, одна из баз, содержащая свыше 455 млн записей, связана с пользователями из россии. Еще одна (больше 60 млн записей) — с Telegram.

Специалисты предупреждают, что украденные пароли выставляются на продажу в даркнете, советуют срочно их поменять и подключить двухфакторную аутентификацию.