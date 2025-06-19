Интернет-магазин косметики и парфюмерии MakeUp запустил новый сервис — платформу записи в салоны и к мастерам красоты. В разработку MakeUp Hub вложили более 500 000 евро. Об этом сообщает Forbes.ua.
MakeUp запустил новый сервис — платформу записи в салоны и к мастерам красоты
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
MakeUp не является только онлайн-магазином. Компания запустила в июне 2025 года сервис поиска мастеров и салонов — MakeUp Hub.
Первую платформу протестировали в Киеве: компания собрала начальную базу специалистов и проверила их. Теперь сервис доступен во всех регионах.
За полмесяца к сервису присоединились девять салонов красоты и семь мастеров. Потенциальным клиентам MakeUp предлагает на своем хабе охват 9 млн клиентов интернет-магазина. На данный момент партнерство бесплатное.
Монетизировать платформу планируется через платные функции — рекламные размещения и продвижение профилей.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии