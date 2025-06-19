Интернет-магазин косметики и парфюмерии MakeUp запустил новый сервис — платформу записи в салоны и к мастерам красоты. В разработку MakeUp Hub вложили более 500 000 евро . Об этом сообщает Forbes.ua.

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Что известно

MakeUp не является только онлайн-магазином. Компания запустила в июне 2025 года сервис поиска мастеров и салонов — MakeUp Hub.

Первую платформу протестировали в Киеве: компания собрала начальную базу специалистов и проверила их. Теперь сервис доступен во всех регионах.

За полмесяца к сервису присоединились девять салонов красоты и семь мастеров. Потенциальным клиентам MakeUp предлагает на своем хабе охват 9 млн клиентов интернет-магазина. На данный момент партнерство бесплатное.

Монетизировать платформу планируется через платные функции — рекламные размещения и продвижение профилей.