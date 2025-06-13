Главное за неделю: инфляция растет, евро по 48 гривен
Рост цен в Украине ускорился до максимума за два года. По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в мае 2025 г. выросли на 1,3%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9% по сравнению с 15,1% в апреле.
Украина начала выплату долгов, привлеченных во время войны
Украина осуществила первый платеж для погашения кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI) от МВФ в размере SDR 125,7 миллиона ($171 миллион по текущему курсу), 9 июня, что стало первым случаем возврата внешнего долга, взятого после полномасштабного вторжения в 2022 году.
Курс евро впервые в истории превысил 48 гривен
Национальный банк снизил курс доллара по отношению к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.
Всемирный банк прогнозирует рекордно медленный рост экономики
Всемирный банк снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год на 0,4 п.п. до 2,3%, отметив, что повышение пошлин и усиленная неопределенность создают «значительные препятствия» для большинства экономик мира.
В ВР зарегистрирован законопроект о создании крипторезерва в Украине
Депутаты зарегистрировали законопроект № 13356, дающий право Нацбанку включать виртуальные активы в резервы Украины.
Цены на нефть подскочили на 13% после ударов Израиля по Ирану
Цены на нефть выросли на 13% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после сообщений об израильских ударах по Ирану. Это вызвало опасения по поводу масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти.
Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов
Украина получила пятый транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кредит будет погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.
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