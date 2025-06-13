Главное за неделю: инфляция растет, евро по 48 гривен

Рост цен в Украине ускорился до максимума за два года. По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в мае 2025 г. выросли на 1,3%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9% по сравнению с 15,1% в апреле.

Украина начала выплату долгов, привлеченных во время войны

Украина осуществила первый платеж для погашения кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI) от МВФ в размере SDR 125,7 миллиона ($171 миллион по текущему курсу), 9 июня, что стало первым случаем возврата внешнего долга, взятого после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Курс евро впервые в истории превысил 48 гривен