Украина начала выплату долгов, привлеченных во время войны

Украина осуществила первый платеж для погашения кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI) от МВФ в размере SDR 125,7 миллиона ($171 миллион по текущему курсу), 9 июня, что стало первым случаем возврата внешнего долга, взятого после полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом сообщает Forbes.

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График погашения долга

По программе экстренного финансирования RFI Украина получила в 2022 году SDR 2 миллиарда ($2,67 миллиарда) в двух траншах, которые начали возвращать с сегодняшнего дня и продлят до октября 2027 года. Погашение распределено на 16 траншей и первый платеж составляет 6% общей задолженности. В 2025 году страна планирует уплатить МВФ $3 миллиарда, из них $2,3 миллиарда — основная сумма долга, а $0,7 миллиарда — проценты.

Текущие платежи и поступления

С начала 2025 года Украина уже погасила $1,3 млрд задолженности и почти $0,4 млрд процентов. В то же время, по программе EFF поступил один транш в размере $0,4 миллиарда, а до конца года ожидаются еще три транша на общую сумму $2 миллиарда.