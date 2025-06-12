Национальный банк снизил курс доллара по отношению к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.
Курс евро впервые в истории превысил 48 гривен
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Курс валют
Официальный курс на 13 июня 2025 установлен на уровне: 41,4880 гривны за 1 доллар (-0,0237 грн).
Официальный курс евро составит 48,0825 грн за 1 евро (+0,6263 грн).
Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля — 47,7653.
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Источник: Минфин
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