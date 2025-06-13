Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов

Сегодня, 13 июня, Украина получила пятый транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кредит будет погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 7 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от Е С Украина будет получать частями до конца 2025 года.

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США по странам G7, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

«В 2025 году Европейский Союз предоставил Украине 10,5 млрд евро прямой бюджетной поддержки — это наибольший вклад среди всех международных партнеров. Финансирование поступило в рамках инструментов ERA и Ukraine Facility», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.