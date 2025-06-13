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13 июня 2025, 12:29 Читати українською

Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов

Сегодня, 13 июня, Украина получила пятый транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кредит будет погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сегодня, 13 июня, Украина получила пятый транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Фото: pixabay.com

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В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 7 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от Е С Украина будет получать частями до конца 2025 года.

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США по странам G7, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

«В 2025 году Европейский Союз предоставил Украине 10,5 млрд евро прямой бюджетной поддержки — это наибольший вклад среди всех международных партнеров. Финансирование поступило в рамках инструментов ERA и Ukraine Facility», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
13 июня 2025, 12:49
#
Так все пішло на покриття попиту на валюту, щотижня 700 мільйонів тільки офіційно викидають)).
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
13 июня 2025, 14:07
#
Иди поплачь!
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
13 июня 2025, 14:07
#
Это хорошая новость!)
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