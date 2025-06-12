Мошенники рассылают письма от имени НБУ с вредоносными вложениями

Сегодня, 12 июня, была зафиксирована масштабная фишинговая кампания по рассылке электронных писем, содержащих вредоносные вложения. Злоумышленники имитируют официальные сообщения от Национального банка, используя схожую тему письма и название прикрепленного файла. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Подробности

Мошенники посылают электронные письма по разным адресам, однако в подписи указывают фейковую электронную почту: nbu@gov.nbu.ua. Этот адрес максимально похож на официальный домен Национального банка, который может ввести в заблуждение пользователей.

Предостережения и рекомендации НБУ

Нацбанк отмечает:

не загружайте файлы, прикрепленные к таким подозрительным письмам;

не переходите по добавленным ссылкам, содержащимся в этих сообщениях.

Регулятор подчеркнул, что для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, содержащую домен @bank.gov.ua. Любые другие домены являются признаком мошенничества.

Будьте внимательны и проверяйте адреса отправителей, чтобы избежать потери данных или заражения устройств вредоносным программным обеспечением.