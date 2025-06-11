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11 июня 2025, 19:52 Читати українською

OpenAI запустила еще более мощный ИИ o3-pro и на 80% снизила цену на модель o3

Компания OpenAI представила o3-pro, свою мощную модель искусственного интеллекта (ИИ) на сегодняшний день, которая является усовершенствованной версией их модели o3. Новинка предназначена для улучшения способности рассуждения и решения сложных задач в различных сферах. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу OpenAI.

Компания OpenAI представила o3-pro, свою мощную модель искусственного интеллекта (ИИ) на сегодняшний день, которая является усовершенствованной версией их модели o3.
Фото: AI

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Основные возможности и преимущества

o3-pro создана для последовательного решения проблем, что делает ее более надежной в сложных областях, таких как физика, математика и программирование.

По информации от OpenAI, во время тестов эксперты постоянно предпочитали o3-pro по сравнению с предыдущей моделью o3. Это относилось ко всем направлениям, включая науку, кодирование, образование, бизнес и создание текстов.

o3-pro имеет доступ к широкому спектру инструментов, позволяющих ей искать информацию в интернете, анализировать файлы, обрабатывать визуальные данные, выполнять Python-код и персонализировать ответы с помощью памяти.

Внутренние тесты OpenAI показали поразительные результаты: o3-pro превзошла Google Gemini 2.5 Pro в тестах на математические способности (AIME 2024) и Anthropic Claude 4 Opus в тестах на научные знания уровня PhD (GPQA Diamond).

Ограничение

Недостатком, по данным OpenAI, является то, что ответы модели обычно обрабатываются дольше o1-pro.

o3-pro имеет другие ограничения. Временные чаты с моделью в ChatGPT отключены, пока OpenAI решает «техническую проблему». o3-pro не может генерировать изображение. Также Canvas — рабочее пространство с поддержкой ИИ — пока не совместимо с o3-pro.

Цена

Модель o3-pro уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, заменяя предыдущую модель o1-pro. Пользователи тарифов Enterprise и Education получат доступ к следующей неделе. Для разработчиков O3 Pro доступна через API OpenAI по цене $20 за миллион входных токенов и $80 за миллион выходных токенов.

Входящие токены — это вводимые в модель токены, тогда как выходные токены — это токены, которые модель генерирует на основе входных токенов. Миллион входных токенов эквивалентен примерно 750 000 слов.

Снижение цены на o3

Кроме того, OpenAI снизило цену на обычную модель o3 сразу на 80%. Об этом заявил генеральный директор компании Сэм Альтман. На момент запуска цена модели o3 составила $10 за миллион входных токенов и $40 за миллион выходных токенов.

На сегодня OpenAI снижает цену до $2 за миллион входных токенов и $8 за миллион выходных токенов. Это снижение цены делает o3 гораздо более привлекательным вариантом для разработчиков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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