«Дия» будет сообщать о снятии с места жительства

Теперь граждане Украины будут получать мгновенные уведомления в приложении «Дия», если их снимут с места регистрации проживания. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на прессслужбу «Дии».

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Отмечается, что это нововведение призвано решить проблему, когда люди могли годами не знать о выписке из квартиры или дома.

Чтобы получать такие уведомления, важно, чтобы в Реестре территориального общества были актуальны данные о вас и вашем налоговом номере. Без налогового номера уведомление не поступит.

Министерство цифровой трансформации советует украинцам актуализировать свои данные в реестре — это можно сделать через портал «Дия» по этой ссылке.