Теперь граждане Украины будут получать мгновенные уведомления в приложении «Дия», если их снимут с места регистрации проживания. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на прессслужбу «Дии».
«Дия» будет сообщать о снятии с места жительства
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Отмечается, что это нововведение призвано решить проблему, когда люди могли годами не знать о выписке из квартиры или дома.
Чтобы получать такие уведомления, важно, чтобы в Реестре территориального общества были актуальны данные о вас и вашем налоговом номере. Без налогового номера уведомление не поступит.
Министерство цифровой трансформации советует украинцам актуализировать свои данные в реестре — это можно сделать через портал «Дия» по этой ссылке.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1
Не удивительно, особенно если годами не жить по адресу регистрации места проживания