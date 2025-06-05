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5 июня 2025, 13:10 Читати українською

Доходы на рынке фиксированного Интернета упали на 30%. Причина — запрет упрощенной системы налогообложения

Офис эффективного регулирования BRDO проанализировал рынок фиксированного Интернета Украины и выявил 30% падения доходов в четвертом квартале 2024 года. Это произошло на фоне трактовки ГНС о запрещении упрощенной модели налогообложения для интернет-поставщиков. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на BRDO.

Офис эффективного регулирования BRDO проанализировал рынок фиксированного Интернета Украины и выявил 30% падения доходов в четвертом квартале 2024 года.
Фото: depositphotos

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Подробности

Согласно исследованию BRDO, в конце 2024 года рынок фиксированного интернет-доступа демонстрирует следующие показатели:

  • Доходы рынка упали на 30% — до 4,3 млрд грн по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Это самый низкий показатель с конца 2022 года. Падение доходов произошло после запрета упрощенной модели налогообложения в разъяснениях ГНС весной и летом 2024 года, вопреки Налоговому кодексу Украины.

  • Число пользователей фиксированного Интернета сократилось на 3,5% — до 8,2 млн абонентов по сравнению с первым полугодием 2024 года (по данным регуляторной отчетности). В то же время отчетность по абонентам рекордно неполна в 2024 году: более 40% компаний, отчитывавшихся о доходах, не предоставили данные об абонентской базе. Такая неполнота отчетности фиксируется впервые с 2021 года и, по всей вероятности, является свидетельством регуляторного шока на рынке фиксированного Интернета.

  • Концентрация рынка топ-10 поставщиков по доходам выросла на несколько процентных пунктов. По состоянию на конец 2024 г. они аккумулируют 30.15% совокупных доходов. Несмотря на рост, этот показатель все еще свидетельствует об относительно низкой концентрации и конкурентности на рынке фиксированного Интернета.

«Запрет упрощенки стал катализатором изменений на рынке фиксированного Интернета. Мы видим резкое падение доходов, неполноту отчетности и первые признаки переформатирования рынка. Это тревожные сигналы, которые ставят под угрозу конкуренцию в отрасли и доступность Интернета для населения», — прокомментировал Игорь Самоходский, руководитель сектора ИТ и Телеком в BRDO.

По состоянию на конец 2024 года в список крупнейших компаний вошли новые игроки — ПАО «Фарлеп-Инвест» и ООО НПП «Тенет», тогда как ООО «Мега Линк» и ООО «Гигатранс Украина» выбыли.

Лидеры по доходам в 2024 году остаются неизменными:

  • АО «Укртелеком» — 1,64 млрд грн;
  • ОАО «Киевстар» — 1,54 млрд грн;
  • ООО «Воля-Кабель» — 0,83 млрд грн;
  • ОАО «Датагруп» — 0,69 млрд грн.

В то же время лидерами рынка фиксированного Интернета по размеру абонентской базы в 2024 году стали:

  1. ЧАО «Киевстар» — 1,15 млн абонентов;
  2. АО «Укртелеком» — 445 тыс. абонентов;
  3. ООО «Воля-Кабель» — 391 тыс. абонентов;
  4. ООО НПП «Хоум-Нет» — 209 тыс. абонентов;
  5. ЧАО «Фарлеп-Инвест» — 149 тыс. абонентов.

Напомним

В 2024 году ГНС запретила интернет-поставщикам работать на упрощенной системе налогообложения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Андрій М***к
Андрій М***к
5 июня 2025, 13:25
#
Хуже нє будєт. Скільки відкрили кримінальних справ в офісі простих рішень проти ФОПів, які надають послуги з інтернету?
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