Государственный долг Украины вырос на 357 миллиардов гривен в месяц
Главное за неделю: госдолг вырос, Трамп отложил тарифы для ЕС
К концу апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,48 триллиона гривен, что эквивалентно $179,97 миллиарда. За апрель долг увеличился на 357,12 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте — на $8,24 миллиарда. Для сравнения, к началу апреля сумма долга составляла 7,12 триллиона гривен ($171,73 миллиарда), а за март выросла на 103,48 миллиарда гривен ($2,64 миллиарда).
Трамп отложил введение 50% пошлин на европейские товары до 9 июля
Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.
Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 27 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,11 млрд грн, что на 3,01 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 14,10 млрд грн.
НБУ отнес два кредитных союза к категории значимых
Нацбанк впервые обнародовал список значимых кредитных союзов. Решением Правления Нацбанка от 27 мая 2025 года к категории значимых кредитных союзов отнесены 2 кредитных союза: «Кредит -союз» (ЕГРПОУ 25204519) и «Выгода» (ЕГРПОУ 20808253).
Украина и МВФ договорились на уровне персонала по траншу в размере около $500 млн
Украина и МВФ договорились на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Владельцы валютных ОВГЗ не смогут их продать из-за действующего регулирования НБУ — НКЦБФР
НКЦБФР предупредила, что при текущем регулировании НБУ продажа валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) их нынешними собственниками станет невозможной.
Украина получит около $3 миллиардов от Японии
Украина получит около $3 миллиарда от Японии в рамках механизма ERA, используя доходы от замороженных активов России. По словам Шмыгаля, Кабинет Министров принял решение, позволяющее привлечь эти средства. «Ресурс направим на финансирование наших приоритетных бюджетных расходов», — отметил он.
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