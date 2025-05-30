Главное за неделю: госдолг вырос, Трамп отложил тарифы для ЕС

К концу апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,48 триллиона гривен, что эквивалентно $179,97 миллиарда. За апрель долг увеличился на 357,12 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте — на $8,24 миллиарда. Для сравнения, к началу апреля сумма долга составляла 7,12 триллиона гривен ($171,73 миллиарда), а за март выросла на 103,48 миллиарда гривен ($2,64 миллиарда).

Трамп отложил введение 50% пошлин на европейские товары до 9 июля

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 27 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,11 млрд грн, что на 3,01 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 14,10 млрд грн.

НБУ отнес два кредитных союза к категории значимых