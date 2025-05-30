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30 мая 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: госдолг вырос, Трамп отложил тарифы для ЕС

Государственный долг Украины вырос на 357 миллиардов гривен в месяц

К концу апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,48 триллиона гривен, что эквивалентно $179,97 миллиарда. За апрель долг увеличился на 357,12 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте — на $8,24 миллиарда. Для сравнения, к началу апреля сумма долга составляла 7,12 триллиона гривен ($171,73 миллиарда), а за март выросла на 103,48 миллиарда гривен ($2,64 миллиарда).

Трамп отложил введение 50% пошлин на европейские товары до 9 июля

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 27 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,11 млрд грн, что на 3,01 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 14,10 млрд грн.

НБУ отнес два кредитных союза к категории значимых

Нацбанк впервые обнародовал список значимых кредитных союзов. Решением Правления Нацбанка от 27 мая 2025 года к категории значимых кредитных союзов отнесены 2 кредитных союза: «Кредит -союз» (ЕГРПОУ 25204519) и «Выгода» (ЕГРПОУ 20808253).

Украина и МВФ договорились на уровне персонала по траншу в размере около $500 млн

Украина и МВФ договорились на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Владельцы валютных ОВГЗ не смогут их продать из-за действующего регулирования НБУ — НКЦБФР

НКЦБФР предупредила, что при текущем регулировании НБУ продажа валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) их нынешними собственниками станет невозможной.

Украина получит около $3 миллиардов от Японии

Украина получит около $3 миллиарда от Японии в рамках механизма ERA, используя доходы от замороженных активов России. По словам Шмыгаля, Кабинет Министров принял решение, позволяющее привлечь эти средства. «Ресурс направим на финансирование наших приоритетных бюджетных расходов», — отметил он.

Источник: Минфин
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