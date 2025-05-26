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26 мая 2025, 11:16 Читати українською

Трамп отложил введение 50% пошлин на европейские товары до 9 июля

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно«Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам (…). 9 июля — это тот самый день, который она просила. (…) Я согласился это сделать», — цитирует телеканал CNN заявление Трампа журналистам.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам (…). 9 июля — это тот самый день, который она просила. (…) Я согласился это сделать», — цитирует телеканал CNN заявление Трампа журналистам.

«Она сказала, что мы быстро соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать», — добавил американский лидер.

Напомним

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела «хороший разговор» с Трампом. По ее словам, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы «достичь хорошей сделки» с США.

«ЕС и США связывают самые важные и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

В пятницу Трамп рекомендовал ввести пошлины в размере 50% на импорт товаров из ЕС с 1 июня.

Читайте также: Трамп призывает ввести 50% пошлины на товары из ЕС

Ранее Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт европейских стали, алюминия, автомобилей. Кроме того, изначально для стран ЕС были введены еще одни — зеркальные — пошлины в 20%. Но 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней увеличение тарифов на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере — 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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