НБУ отнес два кредитных союза к категории значимых

Нацбанк впервые обнародовал список значимых кредитных союзов. Решением Правления Нацбанка от 27 мая 2025 года к категории значимых кредитных союзов отнесены 2 кредитных союза: « Кредит -союз» (ЕГРПОУ 25204519) и «Выгода» (ЕГРПОУ 20808253).

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Что известно

Согласно части четвертой статьи 3 Закона «О кредитных союзах» кредитный союз может быть отнесен к категории значимых кредитных союзов при условии ее соответствия критериям, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в частности:

Кредитный союз имеет действующую лицензию кредитного союза, не является кредитным союзом, отнесенным Национальным банком к категории неплатежеспособных и/или объединенным кредитным союзом; Активы кредитного союза по данным регуляторной отчетности кредитного союза по состоянию на 1 января текущего года, составленной и поданной кредитным союзом в Национальный банк в соответствии с Правилами составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, равны или превышают 100 млн грн; Значение показателя значимости кредитного союза равняется или превышает 70.

Кредитный союз получает статус значимого кредитного союза со дня обнародования Национальным банком перечня значимых кредитных союзов.

Кредитный союз обязан в течение периода со дня обнародования Национальным банком перечня значимых кредитных союзов до окончания текущего календарного года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона о кредитных союзах о требованиях к системе управления кредитным союзом, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 02 февраля 2024 г. № 15.