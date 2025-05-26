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26 мая 2025, 15:15 Читати українською

Государственный долг Украины вырос на 357 миллиардов гривен за месяц

К концу апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,48 триллиона гривен, что эквивалентно $179,97 миллиарда. Об этом пишет Министерство финансов.

К концу апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,48 триллиона гривен, что эквивалентно $179,97 миллиарда.

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Рост долга

За апрель долг увеличился на 357,12 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте — на $8,24 миллиарда. Для сравнения, к началу апреля сумма долга составляла 7,12 триллиона гривен ($171,73 миллиарда), а за март выросла на 103,48 миллиарда гривен ($2,64 миллиарда).

Структура долга

Внешний долг составляет 5,57 триллиона гривен ($134,08 миллиарда), что составляет 74,5% от общей суммы, тогда как внутренний долг — 1,9 триллиона гривен ($45,89 миллиарда), или 25,5%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+74
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 мая 2025, 15:49
#
5−6 ефективних менеджерів працюють не покладаючи рук…
+
+14
Strain
Strain
26 мая 2025, 17:13
#
Мабуть то є перемога.
+
+37
Rubi0
Rubi0
26 мая 2025, 17:28
#
$8,24 миллиарда За месяц. Не одному попереднику из президентов столько не одалживали за весь их 5 летний срок
+
+14
TAN72
TAN72
26 мая 2025, 17:40
#
Мощно
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