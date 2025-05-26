Государственный долг Украины вырос на 357 миллиардов гривен за месяц

К концу апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 7,48 триллиона гривен, что эквивалентно $179,97 миллиарда. Об этом пишет Министерство финансов.

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Рост долга

За апрель долг увеличился на 357,12 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте — на $8,24 миллиарда. Для сравнения, к началу апреля сумма долга составляла 7,12 триллиона гривен ($171,73 миллиарда), а за март выросла на 103,48 миллиарда гривен ($2,64 миллиарда).

Структура долга

Внешний долг составляет 5,57 триллиона гривен ($134,08 миллиарда), что составляет 74,5% от общей суммы, тогда как внутренний долг — 1,9 триллиона гривен ($45,89 миллиарда), или 25,5%.