Украина получит около $3 миллиарда от Японии в рамках механизма ERA, используя доходы от замороженных активов России. Об этом пишет премьер-министр Денис Шмигаль.
Украина получит около $3 миллиардов от Японии
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По словам Шмыгаля, Кабинет Министров принял решение, позволяющее привлечь эти средства. «Ресурс направим на финансирование наших приоритетных бюджетных расходов», — отметил он.
Напомним, что в течение 2025−2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей из российских активов 3 млрд дол.
Источник: Минфин
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