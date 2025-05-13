НБУ назвал причины роста цен в апреле

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 мая 2025, 9:06 Читати українською

НБУ назвал причины роста цен в апреле

В апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

В апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В НБУ отметили, что ускорение инфляции в апреле в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

«Проинфляционными факторами оставались высокие затраты бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос. Зато меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен», — говорится в сообщении.

Дополнительное влияние оказало снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии.

Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%

Цены на сырые продукты в годовом измерении росли в результате как остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев, так и влияния кратковременных апрельских заморозков. Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщового набора) из-за низкого предложения качественной продукции.

Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, через Пасху, которая в этом году пришлась на апрель (в 2024 году — на май). В то же время, поступления импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен.

Базовая инфляция замедлилась до 12,1%

Темпы роста стоимости обработанных продовольственных товаров в апреле не изменились (17,3% г/г). Удорожание продовольственного сырья и дальнейшее увеличение расходов предприятий на оплату труда привели к более быстрому росту цен на хлеб и хлебопродукты, а также мясопродукты.

В то же время, подорожание масла незначительно замедлилось под влиянием стабилизации цен на внешних рынках, а рост предложения способствовал более медленному подорожанию отдельных молокопродуктов.

Рост стоимости непродовольственных товаров замедлился до 3,8% г/г. Этому способствовало, в частности, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.

Инфляция услуг осталась на достаточно высоком уровне (14,6% г/г) прежде всего из-за дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса.

В сравнении с мартом быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, транспортных и финансовых услуг. Замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страховые услуги.

Административно-регулируемые цены выросли на 19,5%

Быстрее повышение стоимости подакцизной продукции было обусловлено дальнейшим ростом производственных затрат; налоговыми изменениями (повышением акцизов и переводом их в евро, вступившие в силу в конце марта 2025 года; применением коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству с 01.04.25 до 31.12.25) для производителей и импортеров табачной продукции, а также усилений табачной продукции.

«Благодаря укреплению курса гривны к доллару несколько ослабло давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования», — отметили в Нацбанке.

Темпы роста цен на топливо замедлились до 3,7%

В апреле рост цен на горючее замедлился по сравнению с мартом, учитывая удешевление нефти в мире. В то же время постепенное возрастание спроса и укрепление курса евро оказывали повышающее давление на цены.

«Рост потребительских цен в апреле продолжался, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однознакового уровня», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами