НБУ назвал причины роста цен в апреле

В апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

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В НБУ отметили, что ускорение инфляции в апреле в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

«Проинфляционными факторами оставались высокие затраты бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос. Зато меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен», — говорится в сообщении.

Дополнительное влияние оказало снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии.

Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%

Цены на сырые продукты в годовом измерении росли в результате как остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев, так и влияния кратковременных апрельских заморозков. Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщового набора) из-за низкого предложения качественной продукции.

Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, через Пасху, которая в этом году пришлась на апрель (в 2024 году — на май). В то же время, поступления импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен.

Базовая инфляция замедлилась до 12,1%

Темпы роста стоимости обработанных продовольственных товаров в апреле не изменились (17,3% г/г). Удорожание продовольственного сырья и дальнейшее увеличение расходов предприятий на оплату труда привели к более быстрому росту цен на хлеб и хлебопродукты, а также мясопродукты.

В то же время, подорожание масла незначительно замедлилось под влиянием стабилизации цен на внешних рынках, а рост предложения способствовал более медленному подорожанию отдельных молокопродуктов.

Рост стоимости непродовольственных товаров замедлился до 3,8% г/г. Этому способствовало, в частности, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.

Инфляция услуг осталась на достаточно высоком уровне (14,6% г/г) прежде всего из-за дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса.

В сравнении с мартом быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, транспортных и финансовых услуг. Замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страховые услуги.

Административно-регулируемые цены выросли на 19,5%

Быстрее повышение стоимости подакцизной продукции было обусловлено дальнейшим ростом производственных затрат; налоговыми изменениями (повышением акцизов и переводом их в евро, вступившие в силу в конце марта 2025 года; применением коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству с 01.04.25 до 31.12.25) для производителей и импортеров табачной продукции, а также усилений табачной продукции.

«Благодаря укреплению курса гривны к доллару несколько ослабло давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования», — отметили в Нацбанке.

Темпы роста цен на топливо замедлились до 3,7%

В апреле рост цен на горючее замедлился по сравнению с мартом, учитывая удешевление нефти в мире. В то же время постепенное возрастание спроса и укрепление курса евро оказывали повышающее давление на цены.

«Рост потребительских цен в апреле продолжался, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однознакового уровня», — говорится в сообщении.