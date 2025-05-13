Украина ратифицировала соглашение с США об использовании недр — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Соответствующий законопроект № 0309 возвращен с подписью президента в понедельник, 12 апреля, сообщается на сайте парламента.

Закон предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будет направлено 50% роялти, лицензий и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.

Читайте также: Украина и США не получат доходов от соглашения о недрах еще десятилетия — Reuters

Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение об ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной.

Читайте также: Почему украинские недра важны не только для США, но и для ЕС