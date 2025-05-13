Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
Украина ратифицировала соглашение с США об использовании недр — Зеленский подписал закон
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Соответствующий законопроект № 0309 возвращен с подписью президента в понедельник, 12 апреля, сообщается на сайте парламента.
Закон предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будет направлено 50% роялти, лицензий и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.
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Напомним
«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение об ископаемых).
Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.
8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной.
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