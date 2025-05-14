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14 мая 2025, 10:45 Читати українською

ЕС планирует повысить пошлины на импорт из Украины — СМИ

Европейский Союз намерен существенно повысить пошлины на импорт из Украины уже с начала июня 2025 года. Об этом пишет Financial Times, передает Европейская Правда.

Европейский Союз намерен существенно повысить пошлины на импорт из Украины уже с начала июня 2025 года.

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Причина перемен

Повышение пошлин связано с завершением специального беспошлинного режима, введенного в 2022 году после вторжения россии. Польша выступила за защиту фермеров ЕС, что послужило толчком к этому решению.

Влияние на торговлю

Беспошлинный режим охватывал украинскую продукцию, в том числе птицу, пшеницу и сахар, которые транспортировали через страны ЕС в Африку и Азию. Однако фермеры Польши, Франции и других стран обвинили украинский экспорт в понижении внутренних цен, что усилило политическое напряжение в Польше.

Политический контекст

В преддверии президентских выборов в Польше Варшава попросила Еврокомиссию отложить переговоры с Киевом, чтобы уменьшить шансы националистического кандидата Кароля Навроцкого на победу, отмечают дипломаты.

Позиция Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии заявил: «Комиссия также рассматривает возможные переходные меры, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня». По его словам, договоренности о беспошлинной торговле не возобновят из-за пересмотра соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

Переходные мероприятия

Дипломаты сообщили, что переходные меры предполагают распределение годовой беспошлинной квоты на 12 месяцев. Это сократит импорт: кукурузу — с 4,7 млн. тонн до 650 тыс. тонн, птицу — с 57,1 тыс. до 40 тыс. тонн, сахар — со 109 тыс. до 40,7 тыс. тонн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Exba
Exba
14 мая 2025, 10:52
#
Ну, не совсем повысить, а вернуть как изначально было
+
+9
TAN72
TAN72
14 мая 2025, 11:09
#
Дружба дружбой, а табачек в рознь
+
+14
Андрій М***к
Андрій М***к
14 мая 2025, 11:16
#
Потужно
+
+9
Mini Mi
Mini Mi
14 мая 2025, 13:01
#
Дякуємо партнерам!
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
14 мая 2025, 13:32
#
Погралися за рахунок європи — час і борги повертати)). Знову нити будуть «зрада»))
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