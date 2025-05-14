ЕС планирует повысить пошлины на импорт из Украины — СМИ

Европейский Союз намерен существенно повысить пошлины на импорт из Украины уже с начала июня 2025 года. Об этом пишет Financial Times, передает Европейская Правда.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина перемен

Повышение пошлин связано с завершением специального беспошлинного режима, введенного в 2022 году после вторжения россии. Польша выступила за защиту фермеров ЕС, что послужило толчком к этому решению.

Влияние на торговлю

Беспошлинный режим охватывал украинскую продукцию, в том числе птицу, пшеницу и сахар, которые транспортировали через страны ЕС в Африку и Азию. Однако фермеры Польши, Франции и других стран обвинили украинский экспорт в понижении внутренних цен, что усилило политическое напряжение в Польше.

Политический контекст

В преддверии президентских выборов в Польше Варшава попросила Еврокомиссию отложить переговоры с Киевом, чтобы уменьшить шансы националистического кандидата Кароля Навроцкого на победу, отмечают дипломаты.

Позиция Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии заявил: «Комиссия также рассматривает возможные переходные меры, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня». По его словам, договоренности о беспошлинной торговле не возобновят из-за пересмотра соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

Переходные мероприятия

Дипломаты сообщили, что переходные меры предполагают распределение годовой беспошлинной квоты на 12 месяцев. Это сократит импорт: кукурузу — с 4,7 млн. тонн до 650 тыс. тонн, птицу — с 57,1 тыс. до 40 тыс. тонн, сахар — со 109 тыс. до 40,7 тыс. тонн.