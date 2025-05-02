Ирландия оштрафовала TikTok на 530 миллионов евро за передачу данных пользователей в Китай

Ирландский регулятор по конфиденциальности оштрафовал TikTok на 530 млн евро за передачу данных европейских пользователей в Китай. Об этом сообщает CNBC.

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Ирландская комиссия по защите данных (DPC), осуществляющая надзор за соблюдением конфиденциальности TikTok в Европейском Союзе, заявила в пятницу, что TikTok нарушил Общий регламент защиты данных (GDPR).

Регулятор обязал TikTok за шесть месяцев согласовать обработку данных с требованиями законодательства ЕС и пригрозил приостановить передачу данных в Китай, если это не будет сделано.

«TikTok нарушил правила ЕС по защите данных, передавая личную информацию пользователей в Китай. Компания не смогла доказать, что эти данные были надежно защищены, как того требует законодательство ЕС», — заявил заместитель председателя ирландского регулятора.

Он добавил, что TikTok не учел риски, связанные с возможным доступом китайских властей к персональным данным пользователей из Европейской экономической зоны. Это связано с тем, что компания не провела надлежащую оценку законов Китая, в частности, по борьбе с терроризмом и шпионажем, которые существенно отличаются от стандартов ЕС.