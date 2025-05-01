Xiaomi представила свою первую ИИ-модель

Китайский производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi представил свою первую открытую модель искусственного интеллекта (ИИ), имитирующую человеческое логическое мышление. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что эта модель имеет открытый исходный код и содержит 7 млрд разных параметров. В компании отмечают, что по результатам тестов на производительность MiMo обошла o1-mini от OpenAI и QwQ-32B-Preview от Alibaba Group.

MiMo — это первая крупная языковая модель от Xiaomi. В компании говорят, что ее создала специальная команда по искусственному интеллекту Core, используя метод обучения на основе опыта.

Ранее китайские СМИ сообщали, что в декабре 2024 года компания приобрела около 10 тысяч графических процессоров для обучения MiMo

Кроме этого, в Xiaomi пытались нанять на работу Ло Фули — разработку другой китайской модели ИИ DeepSeek. Однако девушка отказалась.

Модель искусственного интеллекта Xiaomi появилась в то время, когда китайские техногиганты с большими финансовыми ресурсами начинают демонстрировать свои возможности в создании базовых моделей, видя большой коммерческий потенциал в сочетании своих продуктов с ИИ.

В мае прошлого года Xiaomi объявила о планах разработать свои большие языковые модели, чтобы интегрировать свою технологию в электромобили, смартфоны и бытовую технику, сообщает South China Morning Post.

Хотя Xiaomi выпускает ИИ-модель с логическим мышлением после DeepSeek и Alibaba, в компании заявили, что все еще имеют шанс достичь искусственного всеобщего интеллекта (AGI) — уровня, на котором ИИ сравнится или превзойдет человеческий интеллект.

Акции отреагировали ростом

После презентации Ши-модели MiMo акции Xiaomi в Гонконге выросли на 5,3%. В то же время акции Kingsoft Cloud Holdings, в которой Xiaomi владеет 10% акций, а генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь — 11%, подскочили на 14,2%.