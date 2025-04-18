Главное за неделю: НБУ сохранил ставку, золото обновляет максимумы

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля за инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до 5% на горизонте политики.

Украина получила от Британии почти $1 млрд из замороженных активов рф

Украина получила второй транш финансовой помощи от Великобритании на сумму 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Средства предоставлены в рамках инициативы G7 ERA, предусматривающей использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Золото бьет исторический рекорд на фоне американской нестабильности

Стоимость золота подскочила к новому максимуму — более $3245 за унцию, реагируя на хаос в торговой политике США.

Нацбанк ухудшил оценку динамики экономического обновления

НБУ ухудшил свои оценки динамики экономического обновления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1% (январский прогноз 3,6%).

Украина и США подписали меморандум о соглашении по поводу полезных ископаемых

Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум о соглашении по украинским полезным ископаемым. Документ закрепляет намерения сторон завершить подготовку и подписать соответствующее соглашение.