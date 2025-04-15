Украина получила от Британии почти $1 млрд из замороженных активов рф

Украина получила второй транш финансовой помощи от Великобритании на сумму 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Средства предоставлены в рамках инициативы G7 ERA, предусматривающей использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Подробности

Первый транш в размере 752 млн фунтов стерлингов поступил 7 марта 2025 года. Таким образом, общий объем уже привлеченных средств составляет 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Финансирование предоставляется сроком 30 лет. Погашение кредита будет производиться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

Напомним

1 марта 2025 года Министр финансов Сергей Марченко и Канцлер Казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине финансирования на общую сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд) для укрепления обороноспособности государства.

Финансовая помощь от Великобритании является частью решения стран G7 о запуске механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine на общую сумму до $50 млрд.