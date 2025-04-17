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17 апреля 2025, 14:38 Читати українською

Нацбанк ухудшил оценку динамики экономического обновления

НБУ ухудшил свои оценки динамики экономического обновления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1% (в январском прогнозе было 3,6). Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

НБУ ухудшил свои оценки динамики экономического обновления.
Фото: depositphotos

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Причина ухудшения

«В 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1%. Этому, в частности, будут способствовать увеличение урожаев и уменьшение дефицита электроэнергии, что вместе со значительными оборонными заказами будет поддерживать промышленность», — отметил Пышный.

По его словам, в 2026—2027 годах рост реального ВВП ускорится до 3,7−3,9%, прежде всего, благодаря увеличению инвестиций в восстановление, восстановлению производства и устойчивости потребительского спроса. Частные инвестиции и потребление будут компенсировать эффекты фискальной консолидации, которые будут происходить на фоне уменьшения объемов международной финансовой помощи.

Читайте: В последнем квартале 2024 года экономика Украины «ушла» в минус. Рост ВВП за год замедлился до 2,9%

Экономика в I квартале 2025 года

В I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного увеличение потребностей в импорте газа. Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором в соответствии с опросом бизнеса оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников.

Обострение торговых противостояний в мире пока не сказалось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление.

Тарифные войны, вероятно, приведут к ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-февраль 2025 года составляет 1,1%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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