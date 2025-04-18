Украина и США подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым

Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум о соглашении по украинским полезным ископаемым. Документ закрепляет намерения сторон завершить подготовку и подписать соответствующее соглашение. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

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«Сегодня шагнули к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала она в Facebook.

Также Свириденко заявила, что украинская сторона готовит создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

По ее словам, соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США — именно для этой цели команды работают над документом.

«Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину, — добавила министр экономики.

Свириденко отметила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание. А дальше ратификация парламентами.

Отметим, что подписание меморандума состоялось в онлайн-формате. С украинской стороны его подписала министр экономики Юлия Свириденко, с американской — министр финансов Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых состоится уже в следующий четверг, 24 апреля. Об этом он заявил во время встречи с премьером Италии Джорджией Мэлони.