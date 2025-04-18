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18 апреля 2025, 8:42 Читати українською

Украина и США подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым

Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум о соглашении по украинским полезным ископаемым. Документ закрепляет намерения сторон завершить подготовку и подписать соответствующее соглашение. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум о соглашении по украинским полезным ископаемым.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Сегодня шагнули к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала она в Facebook.

Также Свириденко заявила, что украинская сторона готовит создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

По ее словам, соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США — именно для этой цели команды работают над документом.

«Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину, — добавила министр экономики.

Свириденко отметила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание. А дальше ратификация парламентами.

Отметим, что подписание меморандума состоялось в онлайн-формате. С украинской стороны его подписала министр экономики Юлия Свириденко, с американской — министр финансов Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых состоится уже в следующий четверг, 24 апреля. Об этом он заявил во время встречи с премьером Италии Джорджией Мэлони.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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+15
Я_ __
Я_ __
18 апреля 2025, 9:03
#
В них дуже багато гарних слів, а по суті справи часто нуль, наче зібралися обговорити планування планів, підписати папери про наміри продумати наміри, скласти планування плану потужності, ну і так далі, а потім фуршет за рахунок держави, я так розумію, судячи по фото з фб свириденко та написам на банері позаду, це відбувалося на території України і відповідно в кращих традиціях потім був фуршет, за державний кошт :)
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0
TAN72
TAN72
18 апреля 2025, 10:52
#
Соглашение о ограблении Украины и его народа.
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