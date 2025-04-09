Инфляция в Украине ускорилась до 1,5% — Госстат

Инфляция в Украине в марте 2025 года выросла до 1,5%, в годовом исчислении цены ускорились до 14,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем 2025 составила 1,4%, с начала года — 3,4%. В годовом исчислении базовая инфляция выросла по итогам прошлого месяца до 12,4%.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 18,8%) подорожали яйца.

На 6,6−0,6% выросли цены на фрукты, безалкогольные напитки, масло подсолнечное, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясопродукты, молоко, масло. В то же время на 0,5% подешевели рис и сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,9%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,4%.

Одежда и обувь подорожали на 13,3%, в том числе обувь — на 13,8%, одежда — на 13,0%.

Цены на транспорт выросли на 0,2% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и 1,5% соответственно. В то же время на 0,9% подешевели топливо и смазки.

Изменения потребительских цен на товары и услуги